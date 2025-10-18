Schianto in centro a Milano cade dal monopattino Grave in ospedale
Grave incidente stradale nella notte di sabato 18 ottobre a Milano. Un uomo è caduto dal monopattino e i soccorritori lo hanno portato in ospedale.L'incidenteÈ successo intorno alle quattro e un quarto in viale Coni Zugna, zona Solari. L'uomo, di 50 anni, stava viaggiando sul monopattino quando è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Montefiascone, grave incidente in centro: uomo investito da un’auto e trasportato in codice rosso L’incidente nel pomeriggio in via Oreste Borghesi: una Citroen C3 travolge un pedone e finisce contro due auto in sosta. Sul posto carabinieri e 118 https://www.v - facebook.com Vai su Facebook
Schianto in viale Fermi: gravissimo un vigilante. E in viale Toscana un centauro perde un piede - I due sono rimasti feriti in altrettanti incidenti avvenuti nel giro di poche ore sulle strade cittadine. Si legge su ilgiorno.it