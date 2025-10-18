Schianto in centro a Milano cade dal monopattino Grave in ospedale

Milanotoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grave incidente stradale nella notte di sabato 18 ottobre a Milano. Un uomo è caduto dal monopattino e i soccorritori lo hanno portato in ospedale.L'incidenteÈ successo intorno alle quattro e un quarto in viale Coni Zugna, zona Solari. L'uomo, di 50 anni, stava viaggiando sul monopattino quando è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

