Schianto con un’auto parcheggiata Poi la fuga per nascondere la droga

Si schianta contro un’auto parcheggiata poi nasconde un marsupio con la marijuana: nei guai un 18enne. La notte scorsa i carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti lungo via Pantaleoni, in centro, per un incidente stradale. Immediatamente giunti sul posto per prestare i primi soccorsi e per i rilievi del caso, i militari hanno accertato che un 18enne, che vive a Macerata, dopo aver perso il controllo dell’auto di cui era alla guida si è schiantato contro una macchina parcheggiata. Il ragazzo, che ha riportato ferite lievi, all’arrivo dei carabinieri ha subito mostrato insofferenza e immotivata agitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

