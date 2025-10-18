Scherma paralimpica ritiro a Cascia per la Nazionale azzurra in vista della Coppa del Mondo di Nakhon
Dopo i successi ottenuti al Mondiale di Iksan, gli atleti italiani hanno svolto un collegiale in Umbria per preparare al meglio la trasferta in Thailandia, dove dal 20 al 23 novembre si terrà la prima tappa stagionale di Coppa del Mondo. La Nazionale italiana di scherma paralimpica ha ripreso la preparazione con un ritiro collegiale a Cascia, in Umbria, dopo le grandi soddisfazioni arrivate dal Mondiale di Iksan. Gli azzurri si stanno allenando con intensità per arrivare pronti al primo appuntamento stagionale di Coppa del Mondo, in programma a Nakhon (Thailandia) dal 20 al 23 novembre. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
