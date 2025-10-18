Scheletro alla Madonnina riparte il cantiere con una nuova proprietà
Tornano gli operai nel cantiere che ospita lo “scheletro” della Madonnina. L’area di via Goitre, una delle più attenzionate dai piacentini, che ne seguono da anni le vicende (con un po’ di sarcasmo), torna a essere popolata dagli operai. In questi giorni diverse persone hanno notato l’attività. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
