Scende dal pullman con due chili di cocaina nel trolley | arrestato 24enne

Cataniatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato un 24enne di Licata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo aver intercettato un carico di droga appena arrivato in città.L’operazione è avvenuta nelle prime ore del mattino in via D’Amico, nei pressi della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Scende Pullman Due Chili