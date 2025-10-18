Scende dal pullman con due chili di cocaina nel trolley | arrestato 24enne
I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato un 24enne di Licata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo aver intercettato un carico di droga appena arrivato in città.L’operazione è avvenuta nelle prime ore del mattino in via D’Amico, nei pressi della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
