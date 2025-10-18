Scempio ambientale nel cuore della città | sequestrata l’area fantasma dei rifiuti

18 ott 2025

I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico (N.O.E.) di Napoli e della Compagnia di Nola hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Nola, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un’area di trasferenza situata in via San. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Gli accertamenti, condotti dai Carabinieri del NOE e dalla Stazione di Cimitile, hanno riguardato la gestione illecita dei rifiuti solidi urbani (RSU) dei due comuni da parte della società S.

