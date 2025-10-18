scarpe in cavallino la tendenza wild ma chic che vedremo ovunque questo autunno

Da citare tra gli odi et amo più clamorosi del mondo della moda, l’ animalier è tornato — ma se ne era mai veramente andato? — ad apportare il suo ineguagliabile carico di grinta al guardaroba, e questo già da un paio di stagioni a questa parte. Ma c’è una novità, ora, e minaccia di accalappiare persino il cuore delle più riluttanti fashionista. Stiamo parlando del cavallino che, sebbene il suo nome possa suonare fuorviante, non ha assolutamente nulla a che vedere con cavalli e atmosfere equestri. Più, in compenso, con le tendenze accessori del momento. Non più da ritenersi unicamente un eccentrico dettaglio da passerella, questa tipologia di pelle (in commercio anche nella sua variante sintetica) è sicuramente da annoverare tra le voghe più cool dell’autunno-inverno 202526, capace di tramutare qualsivoglia modello di scarpa in un ricercatissimo oggetto di design a portata di piede. 🔗 Leggi su Dilei.it

