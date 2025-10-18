Scarpe in cavallino la tendenza wild ma chic che vedremo ovunque questo autunno

Dilei.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da citare tra gli odi et amo più clamorosi del mondo della moda, l’ animalier è tornato — ma se ne era mai veramente andato? — ad apportare il suo ineguagliabile carico di grinta al guardaroba, e questo già da un paio di stagioni a questa parte. Ma c’è una novità, ora, e minaccia di accalappiare persino il cuore delle più riluttanti fashionista. Stiamo parlando del cavallino che, sebbene il suo nome possa suonare fuorviante, non ha assolutamente nulla a che vedere con cavalli e atmosfere equestri. Più, in compenso, con le tendenze accessori del momento. Non più da ritenersi unicamente un eccentrico dettaglio da passerella, questa tipologia di pelle (in commercio anche nella sua variante sintetica) è sicuramente da annoverare tra le voghe più cool dell’autunno-inverno 202526, capace di tramutare qualsivoglia modello di scarpa in un ricercatissimo oggetto di design a portata di piede. 🔗 Leggi su Dilei.it

scarpe in cavallino la tendenza wild ma chic che vedremo ovunque questo autunno

© Dilei.it - Scarpe in cavallino, la tendenza wild ma chic che vedremo ovunque questo autunno

Altri contenuti sullo stesso argomento

Animalier o monocromo? Il cavallino prende le redini delle tendenze scarpe di stagione - Da un lato c’è chi lo sceglie a contrasto, come Prada, muccato, per mary jane dal sapore infantile ma super lusso. Come scrive iodonna.it

Scarpe di vernice: i modelli di tendenza e come prendersene cura - Le scarpe di vernice, soprattutto per le donne, sono un grande classico: eleganti, sexy e versatili si adattano ... Da quotidiano.net

Scarpe basse con calzini colorati, la combo controversial chic più cool dell'autunno 2025 - In autunno i calzini sono gli alleati per eccellenza delle scarpe, e meritano un intero cassetto a loro nome. vogue.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Scarpe Cavallino Tendenza Wild