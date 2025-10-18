Scarichi non autorizzati e odori molesti nell' impianto di trattamento dei rifiuti | scattano due denunce
I carabinieri del Nipaaf del gruppo forestale di Latina hanno denunciato l'amministratore delegato e il direttore di un impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani di Aprilia, in località Cossira.I militari hanno svolto diverse attività di indagine a partire dal mese di agosto sotto il. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
