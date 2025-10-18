Scarica di sassi si stacca dalla montagna e colpisce un escursionista
Sono stati momenti di apprensione quelli di oggi, sabato 18 ottobre, per un escursionista che stava scalando la parete della Torre di Brenta, sulle Dolomiti, sulla via normale.L’uomo si trovava in compagnia di un amico a circa un centinaio di metri dalla cima di Brenta Alta quando improvvisamente. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Scopri Torino a bordo dei tram con MuViMov, il Museo del Viaggio in Movimento! Scarica l’app gratuita TELLINGSTONES di EsperealTechnologies e immergiti in oltre 100 fermate GTT raccontate con video, audio e foto d’archivio. I tram diventano un muse - facebook.com Vai su Facebook
Investito da una scarica di sassi mentre arrampica in parete: un 53enne elitrasportato in ospedale in codice rosso - stava scalando la Torre del Brenta, nelle Dolomiti, procedendo lungo la via normale. Riporta ildolomiti.it
Belluno, masso di 80 tonnellate si stacca dalla montagna e precipita nel cortile di una casa: famiglia evacuata - circa quattro metri di altezza per quattro metri di lunghezza e tre metri di profondità - Si legge su corrieredelveneto.corriere.it
Alpinista ferito da scarica di sassi sul Monte Rosa - Un alpinista italiano è rimasto ferito dopo essere stato colpito da una scarica di sassi sulla Punta Giordani (4. Segnala ansa.it