Scanzi regala la vittoria alla Scandone | Angri battuta al fotofinish 73-72
Tempo di lettura: 2 minuti Un finale da brividi al PalaDelMauro, dove la Scandone Avellino conquista una vittoria dal sapore speciale contro la Pallacanestro Angri ( 73-72 ), nella quarta giornata del campionato di Serie B Interregionale. Una gara vibrante, intensa e combattuta fino all’ultimo possesso, risolta da una tripla capolavoro di Scanzi che, a tre secondi dalla sirena, fa esplodere di gioia il pubblico biancoverde. L’avvio è tutto di marca ospite: Angri parte fortissimo piazzando un parziale di 10-0 con Martinez e Milojevic protagonisti. Avellino appare contratta e poco lucida, complici anche i falli prematuri di Cioppa e le percentuali basse dalla lunetta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
Scandone da batticuore, Scanzi firma il colpo del sorpasso. Angri ko al Del Mauro - Nella quarta giornata del campionato di Serie B Interregionale, la Scandone Avellino conquista una vittoria dal sapore speciale superando la Pallacanestro Angri al Pala Del Mauro con il punteggio di ... Segnala orticalab.it