Tempo di lettura: 2 minuti Un finale da brividi al PalaDelMauro, dove la Scandone Avellino conquista una vittoria dal sapore speciale contro la Pallacanestro Angri ( 73-72 ), nella quarta giornata del campionato di Serie B Interregionale. Una gara vibrante, intensa e combattuta fino all’ultimo possesso, risolta da una tripla capolavoro di Scanzi che, a tre secondi dalla sirena, fa esplodere di gioia il pubblico biancoverde. L’avvio è tutto di marca ospite: Angri parte fortissimo piazzando un parziale di 10-0 con Martinez e Milojevic protagonisti. Avellino appare contratta e poco lucida, complici anche i falli prematuri di Cioppa e le percentuali basse dalla lunetta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scanzi regala la vittoria alla Scandone: Angri battuta al fotofinish (73-72)