Scanzi regala la vittoria alla Scandone | Angri battuta al fotofinish 73-72

Anteprima24.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Un finale da brividi al PalaDelMauro, dove la Scandone Avellino conquista una vittoria dal sapore speciale contro la Pallacanestro Angri ( 73-72 ), nella quarta giornata del campionato di Serie B Interregionale. Una gara vibrante, intensa e combattuta fino all'ultimo possesso, risolta da una tripla capolavoro di Scanzi che, a tre secondi dalla sirena, fa esplodere di gioia il pubblico biancoverde. L'avvio è tutto di marca ospite: Angri parte fortissimo piazzando un parziale di 10-0 con Martinez e Milojevic protagonisti. Avellino appare contratta e poco lucida, complici anche i falli prematuri di Cioppa e le percentuali basse dalla lunetta.

