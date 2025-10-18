Scandone Avellino impresa all’ultimo secondo | Angri battuta 73-72 grazie alla magia di Scanzi

Nella quarta giornata del campionato di Serie B Interregionale, la Scandone Avellino conquista una vittoria dal sapore speciale battendo la Pallacanestro Angri al Pala Del Mauro con il punteggio di 73-72.Una gara intensa ed equilibrata, ricca di emozioni e colpi di scena, decisa solo negli ultimi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Non vediamo l’ora di rivedervi al Pala Del Mauro domani sera #WeAreWolves #WeAreScandone #WeAreAvellino - facebook.com Vai su Facebook

Scandone Avellino e Scavolini: una partnership che unisce tradizione, innovazione e passione - La Scandone Avellino è lieta di annunciare la nuova partnership con Scavolini Store Avellino, punto di riferimento per il design e l’arredamento d’interni del capoluogo irpino. Come scrive msn.com

Brindisi-Scandone Avellino 65-70, blindato il secondo posto - Prima vittoria esterna di questo 2025 per la Scandone Avellino che espugna il Pala Pentassuglia di Brindisi sconfiggendo la Dinamo, terza della classe, con il punteggio di 65- Riporta ilmattino.it

Scandone corsara: a Messina successo autoritario - La Scandone Avellino inizia la seconda fase del campionato di Serie B Interregionale con un successo. Riporta ilmattino.it