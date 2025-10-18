Scandicci la mamma di Riccardo Tudisca | Abbandonata la fontana in ricordo di mio figlio

Scandicci (Firenze), 18 ottobre 2025 - Riccardo Tudisca era un ragazzo di Scandicci che morì nel ’97 a soli 16 anni in seguito a un brutto incidente in motorino nel rione di Vingone. Uno strazio incredibile per i genitori, Angela e Roberto, e per i fratelli. La volontà della famiglia fu quella di indirizzare i parenti e gli amici che volevano regalare qualcosa in memoria del giovane, piuttosto che sui fiori, su un’opera a vantaggio di tutti i ragazzini del quartiere. “Pochi mesi dopo perciò, con i soldi raccolti fu regalata una fontana al giardinetto fianco parrocchia di San Luca a Vingone in via Masaccio, accanto a cui c’è un campo sportivo, quindi una zona di passaggio di molti giovani del rione”, spiega la madre Angela Adiletta, che da quel tragico giorno di 28 anni fa reagisce a quel dolore impegnandosi come volontaria nell’ Associazione familiari vittime della strada nel supportare le famiglie che vivono questo dolore e facendo sensibilizzazione sulla sicurezza stradale agli adolescenti: “ Vedi di trarre il meglio dal peggio che ti è accaduto ”, spiega con voce strozzata e semplici parole Angela. 🔗 Leggi su Lanazione.it

