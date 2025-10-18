Scale mobili | un De Luca M5S sale e un De Luca ScN scende Cacciotto grillo parlante e Fratelli tutti a rotazione

?SU: DE LUCA (M5S) VINCE IL ROUNDAveva visto giusto. E ha fatto bene ad andare fino in fondo. Il capogruppo M5S Antonio De Luca ha contestato i numeri ballerini della Regione Siciliana sulle due cardiochirurgie pediatriche di Palermo e di Taormina, con quest’ultima declassata a spoke. E’ stata la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it