Scaglia Juve Tudor chiama il portiere della Next Gen per sopperire all’assenza di Pinsoglio | è nella lista per Como

Scaglia Juve, l’infortunio del terzo portiere apre le porte al talento della Next Gen: sarà lui a completare il reparto per la trasferta lariana. L’emergenza infortuni in casa Juventus apre le porte a un giovane talento. L’infortunio occorso a Carlo Pinsoglio, che lo terrà lontano dai campi per circa due mesi, ha costretto Igor Tudor a pescare dalla Juventus Next Gen per completare il pacchetto dei portieri. Come previsto, il tecnico croato ha deciso di aggregare alla prima squadra Simone Scaglia, portiere classe 2004, che farà parte della spedizione per la delicata trasferta di Como. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Scaglia Juve, Tudor chiama il portiere della Next Gen per sopperire all’assenza di Pinsoglio: è nella lista per Como

Argomenti simili trattati di recente

Simone #Scaglia si è allenato oggi con la prima squadra della #Juve dopo l'infortunio di Pinsoglio. Da capire se sarà lui o Fuscaldo a prendere il posto di terzo portiere - X Vai su X

#Juventus, l'#Under12 (Esordienti 2014) di Mr. La Pira prima classificata al Torneo "Città di Vinovo". GIRONE 2-1 Cuneo | ?Kouyate ?Tubia 2-0 Olbia | ?Scaglia ?Camara 2-0 Lascaris | Camara 2-1 Genoa | Camara FI - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, Tudor cerca la cura contro la 'pareggite': a Como un match davvero scomodo - Dopo cinque pareggi consecutivi tra campionato e Champions League, la Juventus di Igor Tudor è chiamata a dare un segnale forte. Si legge su it.blastingnews.com

Juve, Angelini duro con Tudor: 'Con l'Hellas Verona sbaglia tutto il possibile' - Nelle scorse ore il giornalista Antonello Angelini ha scritto un messaggio sul social X criticando aspramente le scelte tattiche fatte da Igor Tudor nel match pareggiato dalla Juventus contro l'Hellas ... Secondo it.blastingnews.com

Juve-Atalanta, Tudor in conferenza: “Miglior primo tempo da quando sono qua, Thuram si è fatto male” - Atalanta si è espresso in maniera entusiastica nei confronti della squadra e della prestazione esibita. Riporta calciomercato.it