Sbornia Ue | più tasse sull’alcol già daziato

Oltre al tabacco, la Commissione sta pensando di rincarare le bottiglie su pressione dell’Oms che vorrebbe limitarne i consumi. Per la prima volta si lavora a un’accisa anche sul vino, proprio quando l’export italiano negli Stati Uniti è frenato dalle gabelle. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Sbornia Ue: più tasse sull’alcol (già daziato)

Contenuti che potrebbero interessarti

Tasse Ue, stangata su tabacco e aziende. Triplicati i fondi per i migranti - L’ammissione che rende realtà i timori degli agricoltori arriva dal commissario Christophe Hansen. Secondo ilmessaggero.it

Sigarette, aumenti fino a 2 euro a pacchetto in Europa: le tasse sul tabacco nel nuovo bilancio Ue - Le indiscrezioni secondo cui l’Unione europea avesse intenzione di aumentare le accise sui tabacchi sono confermate: nell’ambito dell’Mff 2028- Secondo corriere.it

Ue, nuove tasse su sigarette, e-commerce (come Shein e Temu) e aziende: ecco i possibili aumenti - Facendo leva anche su “tasse” Ue di nuova introduzione: sul fatturato delle aziende, sul tabacco e sui rifiuti elettronici. Come scrive ilmessaggero.it