Savu la Bozzola e la pista ‘estera’ | Racconto sconvolgente

Garlasco (Pavia) – “Ha rivoluzionato le mie idee iniziali, quelle con cui ero entrato in carcere. Il suo racconto è stato qualcosa di sconvolgente. Partendo dall’ uccisione di Chiara Poggi e tenendo come centrale il santuario della Bozzola, ha fornito uno spaccato di un certo tipo, che va oltre i confini di Garlasco”. Penalista di lungo corso e di provata esperienza, l’avvocato Roberto Grittini riporta una profonda impressione dal colloquio con il suo assistito Flavius Alexa Savu, due ore nel carcere di Torre del Gallo dove è stato immediatamente trasferito dopo essere stato estradato dalla Svizzera e atterrato all’aeroporto di Malpensa nel primo pomeriggio di giovedì. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Savu, la Bozzola e la pista ‘estera’: “Racconto sconvolgente”

