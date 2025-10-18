Satie pianista dadaista Fu precursore a Parigi Una lezione e un film

Una interessante e gradita coincidenza per la celebrazione di Erik Satie, è uno dei musicisti più interessanti e singolari vissuti a cavallo fra ‘800 e ‘900, a cento anni dalla morte, al Festival Pesaro Poesia 25, curato da Viviana Bucci, è la conferenza di Mario Totaro in programma oggi (Sala della Repubblica del Teatro Rossini, ore 11). A Casa Bucci si è tenuto l’omaggio a Satie, una delle figure più enigmatiche e visionarie del Novecento, con l’esibizione, molto intensa ed apprezzata dal pubblico, di Alain Nouchy, pianoforte, Claudia Ceccarini, voce recitante e Luca Della Corte, danza. Oggi toccherà al pianista, compositore e divulgatore musicale Mario Totaro, docente al Conservatorio Rossini, parlare di Satie, "il precursore", nell’ambito del ciclo di conversazioni in musica "Cherchez la France. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Satie, pianista dadaista. Fu precursore a Parigi. Una lezione e un film

