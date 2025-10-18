Sassate al famoso politico della Lega è successo tutto all’improvviso | Perché l’hanno fatto

È successo in pieno giorno, tra Colico e Piantedo, lungo una delle aree boschive più note dell’Alto Lario per la presenza di bivacchi e spaccio. Il deputato leghista Eugenio Zoffili stava partecipando, insieme a un gruppo di volontari e agenti della polizia locale, a una giornata di pulizia del bosco quando dal fitto della vegetazione sono piovute sassate. Un gesto improvviso, violento, che ha colpito il gruppo mentre stava smantellando i rifugi usati dagli spacciatori. Secondo le prime ricostruzioni, i responsabili sarebbero alcuni pusher nordafricani sorpresi a distanza, probabilmente infastiditi dall’intervento che mirava a ripulire la zona da materassi, teli, siringhe e utensili trovati tra la boscaglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

