Sarri Tante difficoltà ma non perdo forza e convinzione
"Mercato chiuso? Avrei abbandonato qualsiasi altra squadra, ma non la Lazio", assicura il mister biancoceleste ROMA - "I tanti infortuni? Abbiamo fatto tutti i tipi di analisi, ma molti sono pregressi. Dia da tre anni ha un problema alla caviglia e gli infortuni muscolari sono in distretti muscolari. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondisci con queste news
Comunque ragazzi miei io vedo davvero troppo pessimismo: è il miglior inizio in termini di punti dall’anno di Sarri, che dopo 5 giornate fece 13 punti. 2020- 2021: 9 2021 -2022: 5 2022-2023: 9 2023-2024: 10 2024-2025: 9 Abbiamo 11 punti, ci sono tante cose - X Vai su X
Annullata la decadenza di Todde, Desirè Manca: «Deludere i sardi non è un’opzione. Avanti così» L’assessora al Lavoro commenta la sentenza della Consulta: «Scriviamo la parola fine alle tante campagne denigratorie» - facebook.com Vai su Facebook
Lazio, Sarri: "Perdiamo per un episodio. Siamo superficiali" - Roma, terminato con una sconfitta per i biancocelesti, l’allenatore Maurizio Sarri ha analizzato la partita in conferenza stampa dalla sala dello Stadio Olimpico. Da tuttomercatoweb.com