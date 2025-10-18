Sarri ribadisce | In una squadra che mi dice che non avrebbe potuto fare mercato dopo aver firmato il contratto sarei sicuramente andato via ma ho la convinzione che…

Sarri parla in conferenza stampa per analizzare la situazione in casa Lazio: tutte le dichiarazioni. L’allenatore della Lazio Sarri ha parlato in conferenza stampa: di seguito le dichiarazioni dell’ex Juve. RIMANERE ALLA LAZIO –   «Progetto tecnico interessate? A gennaio e giugno dell’anno prossimo ti dirò, quello che ho fatto fino a ora lo avrei fatto solamente per una squadra. In una squadra che mi dice che non avrebbe potuto fare mercato dopo aver firmato il contratto sarei sicuramente andato via e avrei abbandonato immediatamente, qui ho avuto forti remore a farlo. Questa forza non mi sta abbandonando nonostante le difficoltà e le bestemmie giornaliere che sono costretto a tirare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

