Sarri | Probabilmente potremo fare mercato a gennaio Restare? Non l’avrei fatto per nessun’altra squadra

Domani alle 18 la Lazio affronterà l’Atalanta in campionato. La conferenza stampa di Maurizio Sarri. La conferenza di Sarri. Che peso specifico ha la partita di domani vista la partenza in campionato? Quanto è diversa l’Atalanta di Juric da quella di Gasperini? «La Lazio attuale è una Lazio dipendente dai giocatori a disposizione, sia per le scelte che per il modulo. A Genova avevamo 7 assenze, col Torino 8. È una situazione difficile, specialmente per una squadra che ha vissuto la nostra estate. Noi sappiamo quale sarà il nostro campionato, sarà un campionato di difficoltà e sofferenze, dovremo essere umili nel modo di pensare così come tutto l’ambiente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sarri: «Probabilmente potremo fare mercato a gennaio. Restare? Non l’avrei fatto per nessun’altra squadra»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dopo Sarri anche Spalletti potrebbe finire alla Juventus. Come la prenderebbero i napoletani? Probabilmente che l'hanno presa i tifosi della Juventus quando Conte ha scelto il Napoli e ha poi detto "no" al ritorno in estate? Chissà... - facebook.com Vai su Facebook

Lazio, Sarri: "Sono rimasto in estate solo perché voglio bene a questa squadra. Da altre parti, sarei andato via subito" - Lazio e ha fatto il punto sulla difficile situazione dei biancocelesti. Secondo calciomercato.com

Probabili formazioni Atalanta Lazio, come si muoverà Maurizio Sarri? - Lazio: Sarri in emergenza, Juric ritrova pedine chiave Domenica 19 ottobre 2025, alle ore 18. Come scrive lazionews24.com

Probabili formazioni Atalanta-Lazio: rebus in attacco per Sarri e Juric - Davanti a Carnesecchi, la difesa sarà composta da Djimsiti, Hien e Scalvini, appena tornato dall'infortunio. tag24.it scrive