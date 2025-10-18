Sarri | Il mercato bloccato? Rimasto solo per la Lazio con qualsiasi altra squadra me ne sarei andato

Per la sfida con l'Atalanta il tecnico ritrova Dia, Marusic, Vecino e Zaccagni ma resta in piena emergenza. L'allenatore: "Questa sarà una stagione di sofferenza. Ora servono rinforzi a gennaio e giugno per tornare competitivi”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sarri: "Il mercato bloccato? Rimasto solo per la Lazio, con qualsiasi altra squadra me ne sarei andato"

