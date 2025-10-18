Saranno i residenti a decidere come utilizzare l' ex mercato di piazzale Selinunte
Saranno i cittadini a decidere come verrà riutilizzato l'ex mercato comunale coperto di piazzale Selinunte, al centro del quartiere popolare di San Siro. Una struttura ora in disuso, che negli ultimi anni è stata ‘animata’ da attività temporanee da parte del Centro sportivo italiano, della. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Saranno i residenti a decidere come utilizzare l'ex mercato di piazzale Selinunte - Un percorso partecipato con passeggiate, questionari, interviste e incontri aperti al pubblico. milanotoday.it scrive