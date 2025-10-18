Sara 19enne di Mugnano ancora campionessa a La Ruota della Fortuna

Si conferma ancora campionessa Sara Russo, la diciannovenne di Mugnano che ha conquistato il pubblico del quiz televisivo La Ruota della Fortuna grazie alla sua preparazione e alla sua naturale dolcezza. Amici e familiari si sono riuniti in un gruppo d'ascolto per fare il tifo per lei, seguendo con entusiasmo ogni momento della sua partecipazione.

