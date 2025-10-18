Sapiens - Un solo pianeta stasera in tv una nuova puntata | le anticipazioni e gli argomenti

Today.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo delle montagne pare sciogliersi davanti a noi, anche se per secoli le abbiamo considerato eterne, custodi di ghiacci e vette immutabili. Ma oggi quelle stesse montagne stanno cambiando volto, erose dal clima che si riscalda, dall’eccessiva presenza umana e da un turismo sempre più. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

sapiens pianeta stasera tvSapiens - Un solo pianeta, stasera in tv una nuova puntata: le anticipazioni e gli argomenti - Mario Tozzi accompagna ancora una volta il pubblico in uno speciale che concentra s ... Da today.it

sapiens pianeta stasera tvSapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 11 ottobre - Sapiens, Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 11 ottobre 2025, alle ore 21. Riporta tpi.it

Sapiens Un solo pianeta torna stasera su Rai3: le anticipazioni della puntata di sabato 20 settembre 2025 - Tutto pronto per la prima puntata della nuova stagione di “Sapiens – Un solo pianeta” di Mario Tozzi: stasera un viaggio nel cuore dell'Amazzonia. Come scrive superguidatv.it

Cerca Video su questo argomento: Sapiens Pianeta Stasera Tv