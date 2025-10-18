Sapiens – Un solo pianeta | le anticipazioni sulla puntata di oggi 18 ottobre

Tpi.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

2025. Stasera, sabato 18 ottobre 2025, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda Sapiens – Un solo pianeta, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. Lo stato di salute delle montagne, che stanno cambiando con i mutamenti climatici e sono sempre più affollate: che fine faranno senza neve? È giusto usare quella artificiale? “Sapiens – Un solo pianeta”, il programma di Rai Cultura con Mario Tozzi, in onda questa sera, sabato 18 ottobre alle 21.20 su Rai 3, propone “Un mondo che finisce”. 🔗 Leggi su Tpi.it

