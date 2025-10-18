Santiago Bernabeu | lo stadio del ' miedo escenico' che non ha spaventato le italiane
Storia dell'impianto più iconico del mondo, che incute negli avversari il celebre timore, ma nel quale i nostri club (Milan, Inter, Roma e la Juve che ci torna mercoledì) hanno saputo imporsi. Oltre alla Nazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
Lo Stadio che da sempre ha nel miedo escenico il primo alleato cambia nome: la casa del Real Madrid non si chiamerà più Santiago Bernabeu - facebook.com Vai su Facebook
Stadi hi-tech, la tecnologia va in gol: a Madrid quasi pronto l'avveniristico Santiago Bernabeu - Una copertura che si completa in 15’, un campo di gioco che, pezzo dopo pezzo, si ritrae e cala sotto il livello ... Secondo ilgazzettino.it
"Real Madrid, addio al nome Santiago Bernabeu: ecco come si chiamerà lo stadio" - Il cambio di denominazione dello stadio del Real Madrid è determinato da motivi di carattere commerciale: lo evidenzia Marca ponendo l'attenzione ... Da corrieredellosport.it
Spagna, sventato attacco terroristico allo stadio Santiago Bernabeu: 9 arresti - Una cellula dell’Isis pianificava di aprire il fuoco contro il bus con a bordo la squadra di giocatori ... Riporta quotidiano.net