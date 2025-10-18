Sant’Andrea promuove Piantini L’ex riserva diventa allenatore Si punta al rilancio di Marmorini

C’è qualcosa di nuovo, anzi d’antico, a SantAndrea (per parafrasare Giovanni Pascoli). Succede infatti che Mauro Piantini, figura storica ed ex riserva, già presente nello staff della scuderia Franco Ricci, ne abbia preso la responsabilità tecnica. L’annuncio del consiglio direttivo, sancisce l’approdo in prima linea di un quartierista che ha dedicato la sua vita a Sant’Andrea. Piantini, nato ad Arezzo il 17 agosto 1979, inizia il suo percorso ben prima della discesa in lizza come giostratore di riserva. Risale al 1998 il primo incarico di rilievo, quando ricoprì il ruolo di presidente del comitato giovanile, una palestra fondamentale per la formazione dei futuri dirigenti del quartiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

