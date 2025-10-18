Santa Caterina e San Francesco | Eventi per ricordare i due Santi

"L’amministrazione condivide lo spirito delle osservazioni del Presidente Mattarella e confida che il Parlamento saprà mantenere l’unitarietà delle celebrazioni dei Patroni d’Italia", così il sindaco Nicoletta Fabio ha risposto all’interrogazione presentata dai consiglieri Pd, sulla legge approvata dal Parlamento che istituisce la festività del 4 ottobre in onore di San Francesco d’Assisi, stesso giorno di Santa Caterina da Siena. I Dem – Masi, Piccinni, Micheli, Ferretti e Mazzarelli – hanno chiesto al sindaco di scriverne ai presidenti di Camera e Senato e di come intende valorizzare il messaggio di pace dei due Santi il prossimo anno, mantenendo l’unità dei festeggiamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Santa Caterina e San Francesco: "Eventi per ricordare i due Santi"

