Sanitari aggrediti Si cercano video e filmati Attesa per la decisione del giudice sui Vildoza

Si attende a stretto giro l’udienza di convalida, da parte del gip Alberto Ziroldi, degli arresti del playmaker della Virtus Luca Vildoza e della moglie Milica Tasic. A cui non è necessario che la coppia prenda parte, come da procedura in casi analoghi, ossia quando il pm, non ritenendo di dover chiedere misure coercitive, dispone la liberazione immediata degli arrestati. La coppia era stata fermata l’altra sera dalla polizia, in viale Silvani: i coniugi Vildoza rispondono di lesioni a personale sanitario, per aver aggredito, dopo una lite stradale, dei volontari della Croce Rossa che stavano correndo, a sirene spiegate, su un intervento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sanitari aggrediti. Si cercano video e filmati. Attesa per la decisione del giudice sui Vildoza

Altri contenuti sullo stesso argomento

UIL FPL SANITÀ – ENNESIMA AGGRESSIONE AGLI OPERATORI SANITARI Sabato 11 ottobre, alle 20:30, presso l’SPDC di Borgo Valsugana si è verificato un episodio grave: due infermieri e un operatore socio-sanitario aggrediti da pazienti ricoverati, c Vai su Facebook

L’aggressione dei sanitari da parte dei familiari della persona deceduta giustifica i domiciliari https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/l-aggressione-sanitari-parte-familiari-persona-deceduta-giustifica-domiciliari-AHWrX2hC?utm_term=Autofeed&utm_medium= - X Vai su X

Sanitari aggrediti. Si cercano video e filmati. Attesa per la decisione del giudice sui Vildoza - Il pm aveva disposto la liberazione del play della Virtus e della moglie che devono rispondere di lesioni agli addetti della Croce Rossa. Segnala ilrestodelcarlino.it