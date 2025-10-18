Sanità malata | liste d’attesa un incubo

Da mesi, mia madre e io stiamo aspettando di poter prenotare una visita oculistica presso la sanità pubblica ma le liste sono chiuse. Questo è illegittimo poiché, a norma di legge, le liste dovrebbero essere sempre aperte, anche con appuntamento molto lontano nel tempo, ma aperte. Mia mamma ha dovuto rifare l’impegnativa del medico che era scaduta (e dura 6 mesi!). Questo a Bologna, in Emilia-Romagna. Giudicate voi. Matteo Bettini Risponde Beppe Boni Non dovrebbe e non potrebbe accadere, eppure spesso arrivano segnalazioni di liste d’attesa bloccate. Nonostante le promesse della Regione Emilia-Romagna, la situazione non migliora: i tempi per alcune visite specialistiche sono infiniti, altre chiuse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it