Sanità di prossimità | a Cercola nasce la Casa di Comunità per un territorio più vicino ai cittadini
Un nuovo modello di sanità pubblica prende forma a Cercola. Mercoledì 23 ottobre 2025, alle ore 17.00, presso il Teatro Comunale, si terrà un incontro pubblico dedicato al tema ‘Sanità e Territorio’, promosso dal Comune di Cercola con la partecipazione dell’ASL Napoli 3 Sud e della Regione Campania. L’obiettivo dell’iniziativa è illustrare il progetto di realizzazione della Casa di Comunità, un presidio sanitario di prossimità pensato per rafforzare l’assistenza ai cittadini e migliorare la qualità dei servizi sul territorio. L’ASL Napoli 3 Sud, diretta dal dottor Giuseppe Russo, è da tempo impegnata in un ampio percorso di potenziamento della sanità territoriale, grazie anche alle risorse messe a disposizione dal PNRR (legge 77 del 2021). 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altre letture consigliate
Guardiagrele, lavori per otto milioni di euro. Verì: “Qui presidio della sanità di prossimità” Un investimento complessivo di quasi otto milioni di euro per tre opere, in gran parte già avviate, assicura il futuro del Presidio territoriale di assistenza (Pta) di Guardiagr - facebook.com Vai su Facebook