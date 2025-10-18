Sanità di prossimità | a Cercola nasce la Casa di Comunità per un territorio più vicino ai cittadini

Un nuovo modello di sanità pubblica prende forma a Cercola. Mercoledì 23 ottobre 2025, alle ore 17.00, presso il Teatro Comunale, si terrà un incontro pubblico dedicato al tema ‘Sanità e Territorio’, promosso dal Comune di Cercola con la partecipazione dell’ASL Napoli 3 Sud e della Regione Campania. L’obiettivo dell’iniziativa è illustrare il progetto di realizzazione della Casa di Comunità, un presidio sanitario di prossimità pensato per rafforzare l’assistenza ai cittadini e migliorare la qualità dei servizi sul territorio. L’ASL Napoli 3 Sud, diretta dal dottor Giuseppe Russo, è da tempo impegnata in un ampio percorso di potenziamento della sanità territoriale, grazie anche alle risorse messe a disposizione dal PNRR (legge 77 del 2021). 🔗 Leggi su Ildenaro.it