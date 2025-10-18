Sandokan torna in tv | Alla Festa del cinema di Roma l' anteprima con Can Yaman e il cast della nuova serie

A cinquant'anni dall'iconica serie con Kabir Bedi, il mito di Sandokan, l'eroe creato da Emilio Salgari, si rinnova con un nuovo adattamento che arriverà il 1° dicembre su Rai 1 e successivamente su Disney+: ecco cosa dobbiamo aspettarci. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Sandokan torna in tv: Alla Festa del cinema di Roma l'anteprima con Can Yaman e il cast della nuova serie

