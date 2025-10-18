Sandokan | recensione dei primi due episodi della serie – #RoFF20

Se Emilio Salgari potesse guardare oggi il nuovo Sandokan, ne sarebbe soddisfatto. È vero: Kabir Bedi, negli anni ’70, ha fatto la storia del personaggio più iconico dello scrittore veronese. E la sfida di Can Yaman era tutt’altro che semplice. Ma è innegabile che, guardando i primi due episodi della serie prodotta da Lux Vide, l’attore turco abbia vinto la sua scommessa. Il progetto aveva cominciato a prendere forma già nel 2021, per poi essere messo in stand-by. Ha preso davvero vita nel 2024, quando in Calabria – nell’area industriale di Lamezia Terme – sono iniziate le riprese di quella che è stata subito definita una serie evento internazionale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it