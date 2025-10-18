San Siro la resa di Milano | venduto il suo stadio simbolo
Il Consiglio comunale di Milano ha approvato la vendita di San Siro per 197 milioni di euro, aprendo la strada alla demolizione del Meazza e alla costruzione di un nuovo stadio da 1,2 miliardi firmato Foster e Manica. Questo è un fatto. Una decisione che cambia la storia del fútbol italiano e di una città che per quasi un secolo ha fatto del suo stadio la Scala del calcio. Il nuovo impianto sarà privato e del vecchio resterà solo una parte del secondo anello della curva Sud. Inter e Milan, sostenuti dalla giunta di Beppe Sala, puntano a impianti più redditizi. Per il Comune è un modo per alleggerire il bilancio, ma anche una resa di fronte a un monumento che altrove sarebbe stato restaurato. 🔗 Leggi su Panorama.it
Nuovo appuntamento live di Gabry Ponte a San Siro il 27/06/26 Biglietti in vendita a partire da: Venerdì 17/10 dalle ore 11: Fan Presale esclusiva per gli iscritti alla newsletter del concorso di San Siro 25 (chi è iscritto riceverà la mail per l'accesso oggi alle - facebook.com Vai su Facebook
Toro, da San Siro all’#Atalanta: è sempre un problema di atteggiamento ? Dal crollo con l’#Inter alla resa contro la Dea: granata fragili e incapaci di reagire alle difficoltà #TorinoFC #ToroNews #Toro Qui l'articolo completo - X Vai su X
San Siro, Giovanni Malagò (Fondazione Milano Cortina): la vendita "è stata la scelta migliore" - Il presidente della Fondazione a margine della presentazione della Cerimonia di apertura che si terrà al Meazza ... Secondo milanotoday.it
Milano-Cortina: apertura all'insegna dell'armonia, Malagò "San Siro valore aggiunto" - Sarà l'armonia il tema della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano- Da iltempo.it
Milano Cortina, ecco la cerimonia di apertura: coinvolta anche la Val di Fiemme - La Fondazione Milano Cortina 2026 ha svelato il titolo della cerimonia: Armonia, un concetto universale che diventerà racconto visivo ed emozionale. Scrive rainews.it