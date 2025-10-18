San Siro al centro dell' ippica europea

È tutto pronto all’ Ippodromo Snai San Siro, dove domenica 19 ottobre va in scena la nuova edizione del Gran Premio del Jockey Club S.I.R.E., uno degli appuntamenti più attesi che unisce l’eccellenza sportiva del galoppo a un ricco programma di intrattenimento. I cancelli dell’impianto milanese di piazzale dello Sport si apriranno alle ore 12.00 accogliendo il pubblico in un’atmosfera festosa tra sport, musica e attività per grandi e bambini. Il programma ippico è di altissimo livello. In pista andranno in scena otto corse, con ben quattro prove di Gruppo e due handicap. A spiccare è il Gran Premio del Jockey Club S. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

