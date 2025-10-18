San Siro a quota 52 metri | nuove tribune da vertigini come il muro del Borussia

Milano –  Cinquantadue metri d’altezza dalle fondamenta al tetto. Trentasette gradi l’inclinazione delle tribune per riproporre l’effetto visuale del Meazza, del “Muro Giallo “ che caratterizza la curva degli ultras del Borussia Dortmund nel Signal Iduna Park, meglio noto come Westfalenstadion o dello stadio Mestalla di Valencia. E, ancora, un capienza di 71.500 spettatori e 20 concerti estivi all’anno: 12 di artisti internazionali e 8 di italiani. Questi alcuni dei primi numeri che emergono sul progetto del nuovo stadio a San Siro curato dagli studi di architettura Foster + Partners e Manica, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

