San Severino tragedia all' alba | l' auto finisce nella scarpata il conducente muore a 28 anni

Corriereadriatico.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN SEVERINO - Tragico incidente stradale oggi intorno alle 6.20 in via Aristide Merloni a Taccoli di San Severino. Un giovane di 28 anni, di Matelica, è morto dopo essere finito con la sua. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

san severino tragedia all alba l auto finisce nella scarpata il conducente muore a 28 anni

© Corriereadriatico.it - San Severino, tragedia all'alba: l'auto finisce nella scarpata, il conducente muore a 28 anni

Altre letture consigliate

san severino tragedia albaSan Sverino, tragedia all'alba: l'auto finisce nella scarpata, il conducente muore a 28 anni - Un giovane di 28 anni è morto dopo essere finito con la sua auto, una Bmw, in una scarpata. Riporta corriereadriatico.it

Il compagno rientra in casa e la trova in bagno senza vita: dramma a San Severino - Una donna di 40 anni, di origine romena, si è tolta la vita impiccandosi. msn.com scrive

Choc a Mercato San Severino, uomo trovato morto in un'auto - L'agghiacciante scoperta è stata fatta in mattinata in un parcheggio di via Spiano, a pochi metri dagli ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: San Severino Tragedia Alba