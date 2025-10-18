San Severino tragedia all' alba | l' auto finisce nella scarpata il conducente muore a 28 anni
SAN SEVERINO - Tragico incidente stradale oggi intorno alle 6.20 in via Aristide Merloni a Taccoli di San Severino. Un giovane di 28 anni, di Matelica, è morto dopo essere finito con la sua.
Tragedia sul treno regionale Napoli–Sapri: 48enne trovato morto a bordo SAPRI – 2 ottobre 2025 Un uomo di 48 anni, residente a Mercato San Severino, è stato trovato privo di vita a bordo del treno regionale 5239 Napoli–Sapri. Il convoglio è giunto alla st
Un'altra tragedia sconvolge la Campania: Elisabetta Polcino, 49 anni, è stata brutalmente uccisa a colpi di pietra dal marito a Paupisi, in provincia di Benevento. L'uomo è in fuga e con lui sono scomparsi anche i figli della coppia, la comunità vive ore di angos
San Sverino, tragedia all'alba: l'auto finisce nella scarpata, il conducente muore a 28 anni - Un giovane di 28 anni è morto dopo essere finito con la sua auto, una Bmw, in una scarpata.
Il compagno rientra in casa e la trova in bagno senza vita: dramma a San Severino - Una donna di 40 anni, di origine romena, si è tolta la vita impiccandosi.
Choc a Mercato San Severino, uomo trovato morto in un'auto - L'agghiacciante scoperta è stata fatta in mattinata in un parcheggio di via Spiano, a pochi metri dagli ...