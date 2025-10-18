San Paolo Belsito pietre contro casa di anziana con problemi psichici | denunciati 4 giovani

I quattro giovani, tra i 15 e i 19 anni, si sarebbero introdotti nel giardino di una donna con problemi psichici, a San Paolo Belsito, lanciando oggetti contro la sua abitazione solo per deriderla. Si sono introdotti nel giardino di una donna con problemi psichici, lanciando oggetti contro la sua abitazione solo per deriderla. È . 🔗 Leggi su 2anews.it

san paolo belsito pietre contro casa di anziana con problemi psichici denunciati 4 giovani

