San Paolo Belsito pietre contro casa di anziana con problemi psichici | denunciati 4 giovani

I quattro giovani, tra i 15 e i 19 anni, si sarebbero introdotti nel giardino di una donna con problemi psichici, a San Paolo Belsito, lanciando oggetti contro la sua abitazione solo per deriderla. Si sono introdotti nel giardino di una donna con problemi psichici, lanciando oggetti contro la sua abitazione solo per deriderla. È . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - San Paolo Belsito, pietre contro casa di anziana con problemi psichici: denunciati 4 giovani

San Paolo Belsito, entrano nell'abitazione di un'anziana e lanciano pietre contro la casa: denunciati 4 giovani - Un 19enne e tre ragazzi tra i 15 e i 17 anni si sono introdotti nel giardino di una donna con problemi ... Come scrive msn.com

Choc nel Nolano: 4 giovani vanno a casa di una disabile per insultarla e lanciarle pietre - 4 giovani vìolano il domicilio di un’anziana con problemi psichici per deriderla. Riporta ilmediano.com

Incident troublant à San Paolo Belsito - Un jeune de 19 ans et trois adolescents âgés de 15 à 17 ans se sont introduits dans le jardin d'une femme avec des problèmes psychiques, lançant des ... Secondo ilmattino.it