San Paolo Belsito | devianza minorile la fragilità diventa bersaglio 4 giovani vìolano il domicilio di un’anziana con problemi psichici per deriderla
Raid contro un’anziana con fragilità psichiche a San Paolo Belsito: quattro giovani identificati dai carabinieri dopo l’aggressione.. Un 19enne e tre ragazzi tra i 15 e i 17 anni si sono introdotti nel giardino di una donna con problemi psichici, lanciando oggetti contro la sua abitazione e deridendola. È accaduto a San Paolo Belsito lo scorso 5 settembre. La vicenda è corsa sulla bocca di molti cittadini, fino ai Carabinieri della stazione locale che hanno avviato accertamenti di iniziativa. Dalle indagini sarebbe emerso che i quattro fossero tutti molto giovani e che solo uno fosse appena maggiorenne. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
