San Luca Evangelista | Patrono degli Artisti Celebrato il 18 Ottobre
Chi era San Luca Evangelista?. San Luca è noto per essere stato un medico e un evangelista. Secondo la tradizione, non conobbe personalmente Gesù, ma fu un discepolo di San Paolo, accompagnandolo in molti dei suoi viaggi missionari. La sua formazione medica si riflette nel suo Vangelo, dove spesso descrive i miracoli di guarigione di Gesù con una precisione clinica. Perché è diventato santo?. San Luca è stato canonizzato per la sua devozione e il suo contributo fondamentale alla diffusione del cristianesimo attraverso i suoi scritti. È considerato il patrono degli artisti, dei medici e dei chirurghi, grazie alla sua attenzione per i dettagli e la sua capacità di "dipingere" con le parole la vita di Cristo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
