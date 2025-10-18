san donato la presidente in bilico no del pd a maggioranze di scorta

No a maggioranze di scorta al Quartiere San Donato-San Vitale. Non cala la tensione in piazza Spadolini dopo la bufera che ha investito la presidente Adriana Locascio, ’abbandonata’ da Coalizione Civica, che di fatto ha destabilizzato la cordata della maggioranza, lasciando la presidente con solo sei membri dalla sua parte. E nel tornado, che ha visto anche l’ingresso a gamba tesa di Sinistra Unita, che con il consigliere Andrea Tornatori ha chiesto "le dimissioni" di Locascio per "l’inadeguatezza totale all’incarico", è stato Potere al Popolo a ’tendere la mano’ alla presidente, che ora può contare esclusivamente sul sostegno dei sei consiglieri dem interni al Consiglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

