San Clemente è un paese per giovani

18 ott 2025

San Clemente è un comune per giovani. In un’Italia che invecchia, il piccolo paese sulle colline riminesi va in controtendenza: nel 2023 i ragazzi sotto i 14 anni hanno superato gli over 65, 13% contro 12,9%. Un dato minimo sollo in apparenza, che parla invece di un’inversione demografica significativa: l’unico caso in tutta la provincia di Rimini. È il segno di una comunità che riesce ancora ad attrarre famiglie, a creare condizioni favorevoli per chi sceglie di costruire il proprio futuro in un paese di dimensioni umane. "I numeri non sono solo statistiche – afferma il vicesindaco Christian D’Andrea – ma raccontano la trasformazione profonda di una società". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

