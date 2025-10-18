San Clemente è un paese per giovani
San Clemente è un comune per giovani. In un’Italia che invecchia, il piccolo paese sulle colline riminesi va in controtendenza: nel 2023 i ragazzi sotto i 14 anni hanno superato gli over 65, 13% contro 12,9%. Un dato minimo sollo in apparenza, che parla invece di un’inversione demografica significativa: l’unico caso in tutta la provincia di Rimini. È il segno di una comunità che riesce ancora ad attrarre famiglie, a creare condizioni favorevoli per chi sceglie di costruire il proprio futuro in un paese di dimensioni umane. "I numeri non sono solo statistiche – afferma il vicesindaco Christian D’Andrea – ma raccontano la trasformazione profonda di una società". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
L’Italia è ormai un paese in ginocchio. La gestione del governo Meloni sta aggravando una situazione già drammatica, lasciando milioni di cittadini senza protezione. Nel 2024, l’Istat segnala che 5,7 milioni di persone vivono in povertà assoluta, tra cui oltre 2, - facebook.com Vai su Facebook
San Clemente è un paese per giovani - In un’Italia che invecchia, il piccolo paese sulle colline riminesi va in ... Da msn.com