San Cipriano-Salerno | Sita Sud modifica le corse sospese le linee sperimentali
Sita Sud ha annunciato, con un avviso al pubblico del 13 ottobre scorso, modifiche al servizio dell’autolinea San Cipriano Picentino-Salerno via San Mango Piemonte e Pontecagnano Faiano. A partire da lunedì 20 ottobre, l’azienda ripristinerà le corse feriali in partenza alle 8 da Salerno e alle 8. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
