Sampdoria senza pace | esonerato Donati al suo posto c' è l' ex Foti
Il palermitano, tre presenze da giocatore in maglia blucerchiata, era stato già collaboratore tecnico di Giampaolo alla Samp, prima di diventare lo storico vice di Mourinho. A Genova sarà alla sua prima esperienza da tecnico titolare: l'accordo è in via di definizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
"80 CALCIO STORY....BY NIGHT": Stagione 1982/83. 11^ Giornata, 28 Novembre 1982: "Genoa-Sampdoria": https://shorter.me/U38rc Genoa-Sampdoria 1-1! Marcatori: 9' Mancini R. (SA), 80' Fiorini (GE). Riposa In Pace Mitico Giuliano. - facebook.com Vai su Facebook
