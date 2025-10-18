Sampdoria senza pace | esonerato Donati al suo posto c' è l' ex Foti

Gazzetta.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il palermitano, tre presenze da giocatore in maglia blucerchiata, era stato già collaboratore tecnico di Giampaolo alla Samp, prima di diventare lo storico vice di Mourinho. A Genova sarà alla sua prima esperienza da tecnico titolare: l'accordo è in via di definizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sampdoria senza pace esonerato donati al suo posto c 232 l ex foti

© Gazzetta.it - Sampdoria senza pace: esonerato Donati, al suo posto c'è l'ex Foti

Altri contenuti sullo stesso argomento

sampdoria senza pace esoneratoSampdoria senza pace: esonerato Donati, al suo posto c'è l'ex Foti - Il palermitano, tre presenze da giocatore in maglia blucerchiata, era stato già collaboratore tecnico di Giampaolo alla Samp, prima di diventare lo storico vice di Mourinho. Segnala msn.com

Sampdoria, crisi senza fine: zero punti e la contestazione dei tifosi infiamma Marassi - Cambiano i dirigenti, gli allenatori e i giocatori, ma la musica sembra non cambiare mai. Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Sampdoria Senza Pace Esonerato