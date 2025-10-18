Sampdoria esonerato Massimo Donati Foti il prescelto per sostituirlo

Con una nota pubblicata sul suo sito ufficiale questo pomeriggio, la Samp ha confermato l’esonero del tecnico friulano Massimo Donati. Il sostituto potrebbe essere Salvatore Foti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sampdoria, esonerato Massimo Donati. Foti il prescelto per sostituirlo

News recenti che potrebbero piacerti

La situazione in casa Sampdoria è tutt’altro che serena: 5 punti dopo 8 giornate e 18° posto in classifica. Per questo sono ore di riflessione fra i vertici del club: Massimo Donati è vicino all’esonero con la dirigenza che ha già contattato Salvatore Foti, ex vice di - facebook.com Vai su Facebook

#Sampdoria, #Donati a rischio esonero: contatti avviati con #Foti per la panchina #ASRoma - X Vai su X

Sampdoria, esonerato Massimo Donati. Foti il prescelto per sostituirlo - Con una nota pubblicata sul suo sito ufficiale questo pomeriggio, la Samp ha confermato l’esonero del tecnico friulano Massimo Donati. Lo riporta ilsecoloxix.it

La Sampdoria esonera Massimo Donati, è ufficiale: chi sarà il nuovo allenatore blucerchiato - Massimo Donati è stato esonerato dalla Sampdoria dopo la sconfitta contro l'Entella, già scelto il nuovo allenatore blucerchiato. Si legge su msn.com

Sampdoria: esonerato Donati, al suo posto Foti - Dopo sole otto giornate, tocca all'ex ragazzo prodigio blucerchiato, come allenatore cresciuto a fianco di Mourinho ... Riporta telenord.it