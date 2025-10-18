Sampdoria esonerato Massimo Donati Foti il prescelto per sostituirlo

Ilsecoloxix.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con una nota pubblicata sul suo sito ufficiale questo pomeriggio, la Samp ha confermato l’esonero del tecnico friulano Massimo Donati. Il sostituto potrebbe essere Salvatore Foti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

