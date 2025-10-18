Sampdoria è ufficiale l' esonero di Donati | le alternative per la sostituzione

18 ott 2025

Ufficiale, Massimo Donati è stato esonerato. Fatale per il tecnico della Sampdoria la sconfitta 3-1 nel derby contro l'Entella, oltre a un avvio di stagione ampiamente al di sotto delle aspettative. Entella-Sampdoria 3-1, pagelle: difesa horror e centrocampo inesistenteDonati esonerato, è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

