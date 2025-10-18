Sampdoria è ufficiale l' esonero di Donati | le alternative per la sostituzione
Ufficiale, Massimo Donati è stato esonerato. Fatale per il tecnico della Sampdoria la sconfitta 3-1 nel derby contro l'Entella, oltre a un avvio di stagione ampiamente al di sotto delle aspettative. Entella-Sampdoria 3-1, pagelle: difesa horror e centrocampo inesistenteDonati esonerato, è. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
GENOA o SAMPDORIA?! Scopri ISOLANI STADIUM COLLECTION e Vivi una partita della TUA SQUADRA DEL CUORE! Ascolta Radio Babboleo durante le dirette dal 6 al 18 Ottobre, i più veloci riceveranno 1 occhiale ufficiale GENOA o - facebook.com Vai su Facebook
Sampdoria, è ufficiale l'esonero di Donati: le alternative per la sostituzione - L'allenatore paga un avvio di campionato al di sotto delle aspettative e la sconfitta 3- Si legge su genovatoday.it
Sampdoria, esonerato Massimo Donati. Foti il prescelto per sostituirlo - Con una nota pubblicata sul suo sito ufficiale questo pomeriggio, la Samp ha confermato l’esonero del tecnico friulano Massimo Donati. Lo riporta ilsecoloxix.it
Sampdoria, ufficiale l’esonero di Donati: Foti in arrivo - Dopo la decisione delle ultime ore, la Sampdoria ha ufficializzato l'esonero di Massimo Donati. Scrive gianlucadimarzio.com