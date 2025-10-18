Sampdoria Donati vicino all’esonero | c’è un nome in pole per sostituirlo

La situazione in casa blucerchiata dopo la sconfitta con l'Entella Il pesante ko di ieri nel derby contro l'Entella ha fatto precipitare la Sampdoria in una crisi profonda, la più grave della nuova gestione. La sconfitta ha spinto la società a chiudersi in un rigoroso silenzio stampa.

SAMP IN SILENZIO STAMPA Dopo la sconfitta contro la Virtus Entella, nessun componente della Sampdoria si presenterà davanti ai microfoni. Inoltre, come riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbero ore decisive per il futuro di Massimo Donati

Sampdoria nel baratro dopo il k.o. nel derby contro l'Entella: la panchina di Donati rischia di saltare - X Vai su X

Sampdoria, Donati: "Squadra arrabbiata per i risultati, vogliamo reagire" - Massimo Donati, tecnico della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Monza: "Proviamo a fare qualcosa di diverso.

Sampdoria, Donati "Io in discussione? Se reputano non stia facendo bene è giusto che cambino" - la formazione blucerchiata ha perso la sua terza partita consecutiva in campionato uscendo sconfitta

Sampdoria, Donati: "Tatticamente faremo cose diverse. Portiere? Scelta fatta, gioca Coucke" - Sampdoria, il tecnico blucerchiato Massimo Donati è intervenuto in conferenza stampa al Mugnaini: "Alla fine, questa settimana abbiamo provato a fare qualcosa di diverso