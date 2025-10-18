Samantha Eggar muore a 86 anni | la Miranda che conquistò Cannes

Se n'è andata in silenzio, nella sua casa di Sherman Oaks, l'attrice britannica Samantha Eggar, 86 anni, interprete intensa e amatissima da generazioni di spettatori. La famiglia l'ha accompagnata negli ultimi giorni di una lunga malattia, condividendo il commiato con discrezione e rispetto. Un addio che riaccende la memoria di una carriera capace di lasciare .

Alle 21:10 “I cospiratori” di Martin Ritt conSean Connery,Richard Harris,Samantha Eggar | Per combattere la società mineraria, un gruppo di minatori, i "Molly Maguires", si dedica a sabotaggi e azioni violente. Per fermarli, il detective James McParlan si infiltra - facebook.com Vai su Facebook

