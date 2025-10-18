Salvione | Scudetto? Napoli insieme all’Inter che resta la squadra più completa di tutte
Salvione: “Napoli, Conte ha gruppo che vuole dire la sua anche in Europa, Politano? Me lo aspetto titolare in Champions e con l’Inter, Milan da Scudetto, Roma in crescita”. A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online. Queste le sue parole: Direttore Salvione, Roma–Inter: una sfida che restituirà una delle due come reale candidata allo scudetto oppure è ancora troppo presto per dirlo?. “Io credo sia ancora presto. Per me è una partita molto bella e importante, ma che arriva troppo presto per essere considerata una gara da dentro o fuori. 🔗 Leggi su Parlami.eu
Approfondisci con queste news
Oggi, 9 ottobre... - Nel 1951 esordiva Candiani con la maglia del Foggia. Il calciatore aveva vinto già uno Scudetto e una Coppa Italia con l'Ambrosiana Inter. Giocò con calciatori del calibro di Annibale Frossi (Inter), Piola, Boniperti e Parola (Juventus) e il trio - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Genoa, Salvione: "Torna Di Lorenzo, due incognite per la formazione titolare" - Il giornalista Pasquale Salvione ha parlato del Napoli che domenica alle ore 18 dovrà sfidare il Genoa di Vieira allo Stadio Maradona. Scrive msn.com
Milan in quota scudetto? Macché Napoli nettamente avanti (malgrado il 2-1). Inter, Roma e Juventus... - Le sentenze dei bookmaker - Juventus e Roma staccate, Atalanta praticamente fuori dai giochi nelle quote scudetto dei bookie Il Milan vince un big ... Riporta affaritaliani.it