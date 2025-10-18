Salvione: “Napoli, Conte ha gruppo che vuole dire la sua anche in Europa, Politano? Me lo aspetto titolare in Champions e con l’Inter, Milan da Scudetto, Roma in crescita”. A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online. Queste le sue parole: Direttore Salvione, Roma–Inter: una sfida che restituirà una delle due come reale candidata allo scudetto oppure è ancora troppo presto per dirlo?. “Io credo sia ancora presto. Per me è una partita molto bella e importante, ma che arriva troppo presto per essere considerata una gara da dentro o fuori. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Salvione: ”Scudetto? Napoli insieme all’Inter che resta la squadra più completa di tutte”